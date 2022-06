Desde el pasado martes 7 de junio, la comunidad de Zipaquirá y sus alrededores se encuentra conmocionada por la desaparición de Adriana Pinzón. A medida que pasan los días, más pruebas se conocen sobre este caso y la más reciente tuvo que ver con las declaraciones del dueño del concesionario.

Pinzón de 42 años estaba, el pasado martes 7 de junio a las 6:30 p.m. en la variante hacia Cajicá, en el sector conocido como Tres Esquinas. Su hermana Sandra Pinzón Castellanos comentó, que ese día le entregó las llaves de un carro al cuñado, ya que querían llevarlo a un cocesionario para lograr venderlo.

Durante esta semana, las pistas encontradas llevaron a la captura del cuñado de la psicóloga, Jonathan Torres, pues fue la única persona que ingresó al apartamento de Adriana al día siguiente de su desaparición.

Lo que más impacta de los videos de seguridad, es que, al dejar la residencia, Torres fue captado cargando unas bolsas de basura negras, las cuales pesaban demasiado. En la grabación se observa como realizaba gran esfuerzo para transportarlas. A partir de esta evidencia el pasado miércoles, Torres fue enviado a la cárcel, mientras se adelanta la investigación.

Sin embargo, este caso no termina aquí, ya que en las últimas horas, se conoció el testimonio del dueño del concesionario, con quien el cuñado iba a realizar el negocio de venta del vehículo, el hombre que no reveló su identidad habló con City TV y entregó información que pondría en tela de juicio a Torres.

En sus declaraciones, el hombre indicó que el día siguiente de la desaparición, el cuñado pretendía vender el automóvil sin la compañía de la dueña, “en realidad, no vimos a la señora nunca. Jonathan llegó aquí sobre las 9:00 a. m. y las 9:15 a. m. más o menos”.

Después explicó cómo sería la transacción, "yo había hecho una negociación en la cual entregaba un carro de menor valor y tenía que dar un excedente. Él había quedado en traerme el levantamiento de prenda y los traspasos firmados”.

Finalmente, el hombre indicó que después sostuvieron otra reunión, "al otro día Jonathan me dijo que había ido a donde la señora y que por eso ya me había traído los traspasos firmados. Entonces, en realidad ella no los firmó y el documento es falso”.

El vendedor dijo que cuando se conoció la noticia de la desaparición, decidió revisar los papeles que le había entregado y se dio cuenta que tenía inconsistencias en la información, por tal motivo no hizo el negocio.

Por el momento, las autoridades siguen tras la pista de la mujer, mientras se realiza la indagatoria al cuñado para conocer información que pueda dar con el paradero de la psicóloga