Joven denuncia que fue agredida por su expareja por no querer tener relaciones sexuales

Las redes sociales sin duda han sido un espacio para que cada vez más mujeres se sumen a denunciar públicamente a sus agresores. Esta vez, fue Valentina de la Torre, de 27 años, quien a través de su cuenta de Instagram expuso su caso y denunció a su exnovio, José Diego Contreras, por haberla maltratado por no haber querido tener relaciones sexuales con él.

De acuerdo con la joven, los hechos ocurrieron el pasado 14 de mayo, cuando se encontraba junto a su exnovio -con quien no sostenía una relación desde el 2020- y algunos amigos departiendo. No obstante, la situación se salió de control cuando él la invitó a ir a una habitación del lugar para tener relaciones sexuales y ella se negó.

"En la madrugada del sábado 14 de mayo me encontraba en compañía de unos amigos y mi ex pareja Jose Diego Contreras Velásquez. Al rehusarme a irme al cuarto a tener relaciones sexuales con el su reacción fue golpearme en repetidas ocasiones hasta quedar en el piso incapaz de moverme y con dificultad para respirar", contó Valentina en la publicación.

A su vez, la joven relató que gracias a la intervención de uno de sus amigos que fue testigo de la situación, pudo evitar que ella quedara con heridas más graves a causa de los golpes de su exnovio.

"Un amigo de él se dio cuenta de lo que estaba pasando y logró quitármelo de encima porque al aparecer José Diego no tenía la más mínima intención de detenerse. Las palabras de su amigo fueron: menos mal me di cuenta y logré pararlo porque ese tipo la iba a matar", agregó la joven.

Valentina concluyó la publicación dando a conocer que se comunicó con la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer para exponer su caso, además de interponer formalmente la denuncia ante la Fiscalía. No obstante, Contreras continúa libre.

A su vez, la joven invitó a quienes han sido víctimas de cualquier tipo de violencia a hacer las denuncias correspondientes, con el fin de frenar estos casos. "Hago esta denuncia pública para que se siga escuchando nuestra voz, NO ESTAMOS SOLAS Y NO NOS VAMOS A QUEDAR CALLADAS. No tenemos por qué vivir con miedo. Ya estuve en comunicación con la línea púrpura, la secretaría de la mujer y la denuncia fue puesta en Fiscalía", agregó.

Recuerde que si usted es víctima de agresión puede comunicarse a la Línea Púrpura habilitada de la Alcaldía de Bogotá: 018000112137, o en la línea 155 a nivel nacional.