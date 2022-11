Joven denuncia que fue víctima de abuso en estación de TransMilenio del norte de Bogotá

A través de su cuenta de Instagram, Hilary Castro, quien es más conocida en redes sociales como 'la Femiloka', denunció que fue víctima de abuso sexual y hurto cuando se movilizaba en TransMilenio, además de agregar que su denuncia no ha sido atendida por las autoridades y cuestionar el sistema de seguridad del sistema de transporte.

En su relato, Castro cuenta que los hechos sucedieron a la altura de la estación La Castellana el pasado 31 de octubre, cuando se movilizaba en la ruta B12 y tuvo que hacer una parada en este punto. Allí, cuenta que cuando ella se bajó, un hombre la persiguió hasta amenazarla con un cuchillo e intimidarla.

"Empieza a esculcarme por todo lado, no logra encontrar mi celular, pero me empieza a amenazar y a decirme muchas cosas obscenas. Me jaló del brazo y me bajó de la estación a punta de amenazas, mi celular logró salir de mi busto y lo cogió. Me llevó detrás de la estación, procedió a bajarse los pantalones y me obligó a realizarle sexo oral", contó la joven de 17 años, quien se caracteriza por ser creadora de contenido feminista.

En su denuncia, Hilary Castro agrega que la estación no contaba con ningún acompañamiento de autoridades o algún tipo de seguridad, motivo por el cual no contó con auxilio y terminó siendo víctima de abuso sexual.

No obstante, cuenta que otros jóvenes que llegaron a la estación intimidaron al abusador, quien salió corriendo. Finalmente, los dos muchachos la auxiliaron y la ayudaron a encontrarse con sus amigas. “Me voy a pedirles ayuda y me auxilian, me prestan un celular y me acompañaron a donde mis amigas”, sostuvo.

"Denunciar es un proceso revictimizante"

En cuanto a la denuncia, la joven expuso que no pudo interponerla porque le dijeron que su caso "no era urgente", además de que señalaron que no estaban en horario de atender su caso. Después de que su mamá la convenciera de interponer su caso ante la justicia, contó que se dirigió hasta laUnidad de Reacción Inmediana (URI) de la 38.

No obstante, allí la remitieron a la sede del Ricaurte por ser menor de edad, y en esa URI tampoco la quisieron atender, respondiendo que el abusador era mayor de edad y ahí solo se relacionaban casos de menores de edad.

“Nos dijeron que no reciben denuncias porque no reciben después de las 5 de la tarde y que el mío no es un caso de urgencia. Quiero hacer todo este caso público porque no quiero que esto quede en la impunidad y tampoco quiero que esto le pase a otra mujer. Estoy cansada de que los procesos judiciales sean sumamente revictimizantes para todas y que tengamos que pasar por todas estas cosas”,