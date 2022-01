Joven fue apuñalado en TransMilenio en nuevo caso de hurto en Bogotá

Según el Comandante de Policía de Transmilenio en las 138 estaciones y los nueve portales del sistema hay alrededor de 538 auxiliares de Policía y más de 600 profesionales de la Metropolitana de Bogotá para brindar seguridad, ante el aumento de usuarios que se ha registrado gracias a la medida de pico y placa extendido.

Sin embargo los usuarios del transporte masivo manifiestan que no se sienten seguros, aunque también señalan que no hay otra alternativa tras los hurtos que se evidencian a plena luz del día, por lo que le reclamaron a la administración distrital mayores medidas de seguridad que vayan acorde al incremento en el precio del pasaje.

"No me siento segura, Transmilenio es lo peor pero no hay más opción, esta ciudad es un caos en la movilidad, a parte que lo manosean a uno, también lo roban si da papaya contestando el celular o chateando", dijo una usuaria del sistema.

"A mi ya me han robado, me sacaron el celular por la ventana, eso es normal y el pan de cada día, invito a Claudia para que se suba al Transmilenio todos los días, uno se expone a que en medio de un hurto lo maten", manifestó otro ciudadano.