Joven herido por el Esmad en Bogotá perdió la visión del ojo izquierdo

“Hablamos de la brutalidad que se sigue presentando, esto es algo sistemático, no se trata de simples accidentes. Claudia López no dijo que no dependía de ella el control de las autoridades sino de la Presidencia, sin embargo, nos aseguró que avanzan las investigaciones para dar con el responsable”, sostuvo Érica Prieto, defensora de Derechos Humanos.

Los hechos ocurrieron sobre las 3 de la tarde de este miércoles a la altura de la Carrera Séptima con Calle 22, en donde en medio de un choque con el Esmad, el estudiante recibió un impacto con una de las armas no letales, según denunciaron sus compañeros.

Sobre las 2 a.m., Gareth Sella salió de la primera cirugía y quedó a la espera de una segunda intervención, aunque los médico lograron salvar su globo ocular, la visión la perdió debido a la gravedad de la herida.

A las 5 p.m., quedó programada una velatón en inmediaciones del centro asistencial por parte de los compañeros y familiares quienes buscan rechazar los casos de abusos de autoridad.