Joven que exige tratamiento para esclerosis, no ha sido diagnosticada: Famisanar tras denuncia

La EPS Famisanar se pronunció luego de la denuncia hecha por la joven Luisa Patricia Rodríguez, quien asegura que han sido negligentes en su caso al no autorizarle un tratamiento para la esclerosis múltiple que, dice, padece con gravedad desde marzo de este año.

Frente al tema, la entidad de salud señaló que no se le ha negado la atención médica pero que, debido a la complejidad del caso, se debe seguir un proceso de exámenes para determinar la verdadera condición médica de la paciente.

La EPS reconoció que no se le ha autorizado a Luisa Rodríguez el tratamiento que exige para la esclerosis, pero explicó que es imposible hacerlo ya que la joven aún no ha sido dictaminada por un profesional médico de la entidad con esta enfermedad.

“Sería un acto de irresponsabilidad autorizarle un tratamiento cuando la joven aún no ha sido diagnosticada con esclerosis múltiple. Hasta ahora estamos en el proceso de realizar exámenes para que un neurólogo pueda establecer si tiene o no la enfermedad”, manifestó Famisanar.

Agregó la entidad que, aunque comprende la preocupación de la paciente por no iniciar aún un tratamiento, ella “se está autodiagnosticando basada en la probabilidad que le dio una neuróloga de Famisanar que la atendió en una de las citas asignadas por la EPS; pero aún no está el dictamen final porque faltan exámenes que se le están realizando”.

La EPS también respondió a LA FM sobre la presunta pérdida de los resultados de una resonancia realizada en el laboratorio Colcan; aseguran que dicho examen no se ha perdido y que los resultados se encuentran en el sistema para ser analizados por un profesional, una vez terminen todos los exámenes.

Sin embargo, frente a este punto en particular, la paciente contradice a Famisanar y asegura que de Colcan la llamaron directamente para decirle “que habían tenido un inconveniente con el CD en el que se archivaron las imágenes que le tomaron en la resonancia y que no lo encontraban, por esa razón me asignaron una nueva cita y tuve que ir a hacerme de nuevo el examen que posteriormente me entregaron en CD para que no se refundieran de nuevo. Esas deben ser las imágenes que tienen en la EPS actualmente, porque las de la primera resonancia las perdieron”.

La EPS manifestó que todo el proceso se ha hecho cumpliendo los protocolos médicos establecidos para poderle iniciar un tratamiento, una vez tengan un diagnóstico oficial.

Además, emitió el siguiente comunicado frente al caso: