Joven se enfrenta a tres ladrones y salva su moto en Bogotá

Un nuevo hecho de hurto a motociclista en Bogotá por poco termina en tragedia y es que un valiente joven decidió enfrentarse a delincuentes para que no lo despejaran de la moto que había comprado meses atrás con tanto esfuerzo.

De acuerdo con las versiones, Kevin Mendieta de 21 años, se percató que tres individuos estaban intentando prender el automotor parqueado en una popular vía y tomó la decisión de lanzarse sobre ellos para evitar que huyeran.

Una vez en el piso, el hombre los empieza a golpear y logró sacar corriendo a uno de los sujetos; sin embargo, los otros dos cómplices le pegaron en la cabeza en repetidas ocasiones y hasta le dispararon en sus extremidades inferiores con un arma traumática.

"Mi reacción fue agarrarme con ellos, yo creo que ellos no se lo esperaban, a uno le pegue y salió corriendo por un costado, el otro sí me seguía dando cachazos en la cabeza, incluso en el piso. Yo no sé cómo me paré y tumbé al de la moto. En todo momento el del arma me seguía dando cachazos en la cabeza" le contó la víctima a City TV.

En cámaras de seguridad del sector quedó registrado el momento exacto en que los ladrones, al ver que Kevin no se rendía, prefirieron dejar la moto tirada y darse al escape.

Por su parte, el joven tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de emergencia debido a que uno de los proyectiles impactó su pierna derecha y uno de sus pies. Ante el llamado de la comunidad, la Policía Metropolitana hizo presencia rápidamente en el lugar y desde entonces adelantan las investigaciones necesarias para dar con el paradero de la estructura criminal.

Finalmente, Mendieta se recupera satisfactoriamente de las heridas y manifiesta que es un milagro que esté con vida, pues es consiente del riesgo que tomó al evitar que le hurtaran el medio de transporte con el que se gana su sustento diario.