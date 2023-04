Joven sin familia recibió tremenda sorpresa en bus del SITP: le celebraron el cumpleaños

TransMilenio es el servicio de transporte más utilizado por todos los bogotanos, quienes diariamente viajan en los buses articulados a sus trabajos y hogares.

Se estima que más de 2 millones de personas viajan en TransMilenio diariamente. Por esto, ocurren cientos de historias por parte de los pasajeros, quienes se encuentran con algunas sorpresas en medio de su trayecto.

En redes sociales se han compartido algunos de estos momentos, uno de los más recientes tuvo que ver con un grupo de cuatro jóvenes que armaron una mesa en medio de un bus y se pudieron a comer pasta y tomar vino.

Le puede interesar: Cena en TransMilenio: jóvenes armaron mesa en medio de un articulado y se dieron un banquete

Aunque este hecho dio de que hablar por decenas de internautas, las sorpresas no paran. Hace algunos días, se compartió un video de un joven que decía que no tenía familia se subió a un bus y los pasajeros se unieron para cantarle el cumpleaños.

"¡Atención! El día de hoy, quiero comentarles algo, es que estoy cumpliendo años y yo no tengo familia acá en Bogotá, entonces me gustaría que me colaboraran todos con las palmas a cantármelo”, dijo.

Después sacó un gorrito de cumpleaños y una torta, mientras las personas le cantaban en coro el cumpleaños.

Lea también: Mujer trans saca los prohibidos y hace baile en TransMilenio

Muchas personas dejaron algunos comentarios burlándose de lo sucedido con mensajes como: "lo mejor de todo es el ¡atención!"; "acá en la costa hubiese sido un poco más alegre jajajaja ese canto"; "te amo chichombia".