Jóvenes a la U: se dio a conocer las lista de las personas que recibirán las becas universitarias

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, junto a la secretaria de Educación, Edna Bonilla, dieron a conocer la lista de los jóvenes que ganaron una beca para estudiar en varias universidades de Bogotá, siendo beneficiados 16.000 nuevos estudiantes por medio del programa “Jóvenes a la U”.

De acuerdo con la alcaldesa López, Bogotá alcanzó la cifra récord de abrir 36.000 cupos para que jóvenes de la ciudad pudieran acceder a educación superior.

La Administración Distrital se había propuesto la meta de beneficiar a 20.000 jóvenes con cupos universitarios. Con los resultados de esta convocatoria, se llegó a la cifra en 16.000 personas.

"Bogotá alcanzó la cifra récord de abrir 36.000 cupos para que jóvenes de la ciudad pudieran acceder a educación superior, gracias a las cinco convocatorias de 'Jóvenes a la U'. Hay que anotar que la administración distrital se había propuesto, en su Plan de Desarrollo, la meta de beneficiar a 20.000 jóvenes con cupos universitarios. Con los resultados de esta convocatoria, se superó esa cifra en 16.000 personas", sostuvo.

López explicó que los beneficiarios de 'Jóvenes a la U' pueden acceder a su formación superior en cerca de 50 universidades del orden distrital y nacional, que les dan la oportunidad de elegir entre 900 programas, además que el 65,05% de estas personas beneficiadas fueron mujeres con un total de 6.206.

”El Distrito va a seguir mejorando la formación de maestros y maestras, pero hay algo con lo que estamos en deuda, y es con la educación superior, que en principio no es, o no era, la principal responsabilidad de las alcaldías, pero nos comprometimos, porque si no, no había forma de cerrar esta brecha”, dijo.

La alcaldesa de Bogotá concluyó que el Distrito llegará a 60.000 beneficiarios al finalizar este año, recalcando que 'Jóvenes a la U' es resultado de una gran alianza entre Instituciones de Educación Superior públicas y privadas, la Agencia Atenea, la Secretaría de Educación, los Fondos de Desarrollo Local y los aportes de las y los bogotanos a través de sus impuestos.