Juan Daniel Oviedo oficializó su candidatura a la Alcaldía de Bogotá

El ex director del DANE y expresentador de noticias económicas en RCN Televisión, Juan Daniel Oviedo, anunció su candidatura oficial a la Alcaldía de Bogotá, el trámite lo realizó ante la Registraduría sin el aval de ningún partido político, y como candidato independiente, sus propuestas están enfocadas en mejorar la seguridad, la movilidad y la urbanización de la ciudad.

"Confíen en esa propuesta que está basada en una nueva forma de hacer política, apartándose de la polarización que vive el país en este momento y concentrándonos en resolver los problemas que tiene la ciudad, a partir del reconocimiento de realidades y la definición de acciones, estrategias, y planes que sean medibles, que nos permitan rendirles cuentas a los habitantes de Bogotá sobre cuál va a ser ese norte", sostuvo.

Lea también: Transmilenio ha instalado más de 150 torniquetes en estaciones del sistema

Asimismo, Oviedo explicó que no apoyará la creación del Corredor Verde "Nosotros no estamos de acuerdo con la suspensión de la movilidad vehicular en el sentido norte del sur entre la 92 y la 34, sin embargo, hemos insistido que como solución masiva de movilidad un corredor de la séptima es indispensable para Bogotá, por consiguiente, si ese proceso se cierra nosotros ya no tendríamos una competencia".

Oviedo explicó que buscará tener la mejor relación con el presidente Gustavo Petro para formar propuestas que mejoren la ciudad "Hemos tenido unos cruces de comunicaciones esporádicos, pero estoy seguro de que en medio de la diferencia no queremos estar involucrados en un debate ideológico nos va a permitir sentarnos con el señor presidente para pensar en el beneficio de los habitantes de Bogotá".

Le puede interesar: Hallan cuerpos de los niños desaparecidos en el río Lenguazaque, Cundinamarca

Tras este movimiento, Oviedo se une a Jorge Enrique Robledo como únicas personas que se han inscrito como candidatos oficiales para ser alcaldes de la ciudad en el periodo de 2024 - 2027. Por el momento se espera el candidato oficial por parte del Centro Democrático y el Pacto Histórico, entre los nombres que se barajan estan Gustavo Bolívar y Diego Molano.