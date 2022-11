La insólita defensa de Juan Fernando Barona en la que justifica su ataque

Sin embargo, en su cuenta de Twitter, Juan Fernando Barona se refirió al tema que lo enloda por la agresión a su pareja sentimental, e hizo varias publicaciones en la que no entrega detalles de lo sucedido, pero en una de ellas muestra una fotografía en la cual parte de su cuello está totalmente rasguñada y morada y deja el siguiente mensaje: “Jamás quise hacer público un doloroso caso privado, que es íntimo, para preservar los derechos de la otra persona involucrada, y los míos”.

En se momento Barona continúa con el relato y menciona: “Sin embargo, como han sido divulgadas unas partes sin contexto y sin consultarme, pongo en conocimiento general esta foto y el dictamen de Medicina Legal que se me practicó y que me dio una incapacidad de 15 días. * No diré una sola palabra más al respecto, salvo en los estrados”, lo que, para muchos, ha sido una justificación ante el brutal ataque que perpetró en contra de pareja.

Adjunto a ello, anexa unos documentos de Medicina Legal, que, efectivamente, muestra lo que es una incapacidad, como lo mencionó.