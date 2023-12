"Jueces por favor, no le fallen a Daihana Michel ni a su familia": Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió a la captura de Harold Echeverry, señalado de ser el asesino de la menor de 15 años Michel Dayana González en Cali, resaltando que ha sido un trágico hecho que debe ser revisado de manera detallada por los jueces, con el fin de no fallarle a la familia de la joven.

De acuerdo con la mandataria, este caso es uno de los que más enlutan al país, por lo que le dio las gracias a la Policía por capturar al presunto perpetrador; sin embargo, le ha pedido a los jueces no dejar de lado el hecho y que se dé una justicia lo más pronto posible, así como resultados para la familia de Dayana.

"Qué atrocidad, qué dolor. A la familia de Daihana Michel nuestra solidaridad y abrazo, que los reconforte en semejante tragedia, que no es solo de ellos sino de todos nosotros. A la Policía gratitud por la diligente captura. A la Fiscalía y los jueces por favor no le fallen a Michel Dayana ni a su familia. Justicia! No le fallen más a ninguna, ni a una una sola niña, joven o mujer adulta víctima de violencias de género y de feminicidio”, dijo.

Cabe recordar que el individuo fue capturado en el barrio Porfía de la ciudad de Villavicencio, mientras se transportaba en una moto. Las autoridades de la capital del Meta trasladaron al presunto asesino a la unidad del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Al parecer, Echeverry habría asesinado a la joven de 15 años en un taller del barrio San Judas de Cali. Allí fue hallada muerta y desmembrada en la madrugada del ocho de diciembre.

Las autoridades estaban ofreciendo una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que diera con la captura del presunto asesino. Genaro González, el padre de la joven fallecida, expresó que espera que Harold Andrés Echeverry sea castigado con todo el peso de la ley.