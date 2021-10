A juicio abogado que se defendió de ladrón que trató de robar su casa en Bogotá

Fernando Amaya, un reconocido abogado bogotano, fue llamado a juicio por la Fiscalía General, luego de que el 16 de mayo del 2019 un asaltante ingresara a su casa y se viera obligado a defenderse ante la agresión con un viejo revolver de su padre que tenía guardado en un cajón.

"Yo cogí el revolver que estaba guardado en el closet y cuando me lo encontré dispare causándole una leve herida, no tenia de otra, si no lo hubiera hecho no estaría acá contando esta historia", aseguró el abogado Amaya.

Explicó que, antes de considerársele víctima, terminó siendo judicializado por porte ilegal de armas, debido a que el revolver que uso para defenderse no tenia salvo conducto a su nombre, sino de su padre que había fallecido.

Según el jurista, pese a que él simplemente actuó en defensa propia, ante el temor por el ataque realizado por su agresor, en la actualidad esta ad portas de perder su libertad e incluso podría llegar a ser condenado a nueve años de cárcel de ser hallado culpable.

Por su parte, el agresor fue condenado por hurto agravado y recuperó la libertad por un acuerdo logrado con la justicia y su historia clínica evidenció que el día de los hechos se encontraba drogado y actuaba de forma violenta.

Así mismo, las pruebas permitieron evidenciar que no era la primera vez que el agresor Diego Armando Mondragón cometió este tipo de hurtos a residencias, ya que contaba con un historial delictivo de seis entradas al sistema penal y en el 2017 había sido condenado pagando unos pocos meses de prisión por un acuerdo en el que se le concedió la libertad.

"Como están las cosas, sale uno a deberle a los ladrones y sumado a ello me ha tocado vivir un camino muy desgastante, donde pese a la claridad de los hechos, el aparato judicial sigue funcionando con un gran desgaste para la victima, tanto emocional, económico y familiar", indicó Amaya.

La audiencia de juicio contra el reconocido abogado esta programada para este martes 10 de octubre ante un juez de conocimiento de Bogotá.