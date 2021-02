La belleza más importante no es la exterior: Joven que fue atacada con ácido

Lucía Tamayo fue atacada con ácido el pasado 13 de noviembre de 2020 en la localidad Antonio Nariño (Bogotá) por parte de dos mujeres. Tras meses de silencio y recuperación, la joven decidió publicar un sentido de mensaje de reflexión sobre su caso, a través de su cuenta de Facebook.

"Ha sido un proceso difícil donde he llorado y gritado preguntándome por qué tenía que suceder esto… pero con el pasar del tiempo me doy cuenta de que Dios permite, mas no causa dolor, y por alguna razón sucedió", escribió la joven.

Y agregó: "Estoy viva y es gracias a Dios que he logrado ir superando todo esto. Gracias al apoyo incondicional de mi familia, amigos, seres queridos y conocidos que han sido fundamentales en este proceso para mí. Ahora entiendo que la belleza más importante no es la exterior, sino la que viene de lo más profundo de nuestro ser".

Finalmente, Tamayo confirmó que se encuentra en un largo y doloroso proceso de recuperación de la mano de especialistas, por las lesiones que sufrió en el rostro, el cuello y las piernas tras el ataque. A su vez dio gracias a su familia por acompañarla durante el proceso de recuperación.

Las capturadas

Las mujeres que atacaron a la joven fueron imputadas por la Fiscalía el pasado diciembre por lesiones con agentes químicos pero se declararon inocentes. En el momento de los hechos, una de ellas le habría lanzado el mortal líquido a Lucía por la espalda para luego escapar con su cómplice, que la esperaba en un puente peatonal para huir del sector.