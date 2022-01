La 'colombianada' de una camioneta que quedó atravesada en pleno separador

En redes sociales fue viral un inexplicable momento que es catalogado por muchos como una 'colombianada' más, al ver lo insólito de un conductor en las calles de Bogotá.

Las imágenes muestran a una camioneta, al parecer marca Toyota 4x4, atravesada sobre un separador en un sector de la capital. Sorpresivamente, los usuarios de las redes sociales se preguntan cuál era la maniobra que planeaba el conductor con el vehículo, pues aunque la vía por la que transitaba tenía sentido norte- sur, la camioneta quedó en una dirección completamente opuesta.

Le puede interesar: Mototaxi invadió carril de Transmilenio con coche y bebé a bordo

El video no solo desató risas entre los comentarios por lo inexplicable y confusa que fue la situación, sino por el audio que 'musicalizó' el momento, pues la voz de Santiago Moure le puso su toque al hecho y sacó más de una risa en redes sociales. “Me encanta vivir en Bogotá. La transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible”, es la frase que se ha hecho viral en la red del famoso presentador y que acompañó el incomprensible momento.

Asimismo, en los comentarios muchos han expresado su confusión ante la posible falta de experiencia del conductor del vehículo, pues se preguntan por qué no utilizó la doble tracción para poder sacar la camioneta de la bochornosa situación en la que quedó atrapada. "Primero que todo tremendo hampón, eso no se hace, segundo encienda la tracción 4x4 (4wd) y agarre esa vaina en diagonal", "Eso se llama tener camioneta solo por ostentar, si supiera cómo se maneja una 4x4 AWD, y cómo se toma un altibajo , no hubiera hecho ese oso", fueron algunos de los comentarios.

Lea también: Comité del Paro rechazó la militarización del Portal Américas y cuestionan a la Alcaldía

Por ahora se desconoce cuál fue el desenlace del hecho y si finalmente el conductor logró salir del separador. No obstante, las risas para muchos no faltaron.

Video: La 'colombianada' de una camioneta que quedó atravesada en pleno separador