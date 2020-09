La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordena suspender el uso de escopetas calibre 12 del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional y volvió a arremeter contra el Gobierno Nacional.

López destacó la importancia de la decisión y aseguró que es "increíble" que el Gobierno no haya decretado la suspensión antes y sí lo hiciera ese alto tribunal. Aseguró que gracias a que no se tomó esa decisión se contribuyó al aumento de casos de abuso policial.

Qué importante esta decisión de la Corte.

Increíble que el gobierno no lo haya hecho por voluntad sino que tenga que obligarlo la Corte. Los excesos no tienen excusa, debe pedirse perdón y hacer la reforma. Por no haber hecho eso, del año pasado a este empeoró el abuso policial.