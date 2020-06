“La dejaron morir ahogada”: familia de Alejandra Monocuco, mujer trans fallecida en Bogotá

Isbelia Cardona, hermana de Alejandra Monocuco, la mujer trans fallecida hace algunos días en Bogotá y cuya muerta ha generado polémica por las denuncias de negligencia contra el Distrito, aseguró que las autoridades de salud de la capital colombiana la dejaron morir al no prestarle debida atención.

En diálogo con RCN Radio, Cardona -quien vive en el municipio de Magangué (Bolívar)- afirmó que aún no cuentan con todos los recursos para contratar un abogado pero están en proceso de hacerlo, con el fin de interponer recursos contra el Distrito por estos hechos.

Lea también: La historia de Alejandra, la mujer trans que murió sospechosa de COVID y no fue atendida

"Estamos en eso. Nosotros somos una familia que no tiene tantos recursos para buscar, por lo menos, un abogado que nos ayude, pero estamos viendo qué se puede hacer, porque mi mamá dice que la muerte de mi hermana no se puede quedar así", dijo.

Los Derechos Humanos deben ser respetados a todas las personas, independientemente de su orientación sexual y sus condiciones de salud. Frente a los presuntos hechos irregulares que rodean la muerte de Alejandra Monocuco, iniciamos ya las investigaciones pertinentes.@PGN_COL — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) June 5, 2020

"Esa fue una muerte terrible; a ella la dejaron morir prácticamente ahogada, tenían que darle los primeros auxilios. Y por ser una persona trans, eso tampoco quiere decir. Porque tenía el VIH, tampoco. ¿Cuántas personas no tienen esa enfermedad que se hacen su tratamiento", agregó.

Asimismo, la hermana de Alejandra contó que nadie les hizo llegar la noticia de su fallecimiento y fue por medios de comunicación por donde se enteraron. Recriminó que nadie los contactó para cremar el cuerpo, por lo que en la familia se mostraron afectados.

"Nosotros nos enteramos que había muerto porque lo publicaron en las noticias. Un primo fue el que se dio cuenta y fue cuando le avisó a unos tíos míos de un pueblo y ellos desde allá mandaron la noticia para acá, para Magangué y así fue que nos enteramos", relató.

"A nosotros no nos avisaron nada. Ellos tenían que contactar a la familia primero antes de cremar el cadáver, porque por eso es que mi mamá también está brava porque ellos no tenían por qué cremar el cadáver ni decir que ella no tenía familia", expuso.

Explicaciones en Bogotá

El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, aseguró que está descartado que no se le hubiese dado la atención debida por ser mujer trans o por tener VIH, como se había denunciado, aunque declaró que las investigaciones avanzan para determinar mejoras en la prestación del servicio.

Le podría interesar: Se intensifica investigación por muerte de Alejandra Monocuco, una mujer trans

"Lo primero es que frente a una duda que se planteó en el sentido de si su condición de orientación sexual o de ser persona con VIH hubiera generado un tipo de barrera en la atención, eso lo logramos descartar con la evidencia puesta a nuestra consideración", dijo.

"Estamos adelantando las investigaciones de la manera más rigurosa para determinar en qué se tendría que mejorar en temas como estos a futuro. Siempre esos son fenómenos que nos permiten detectar fallas en la atención y en el enfoque", aseguró.

#JusticiaParaAlejandra

Desde la Red Comunitaria Trans de Bogotá promueven la campaña "Justicia Para Alejandra", en la cual se han unido personalidades como políticos, artistas, actores, actrices, activistas, músicos, entre otros, pidiendo que se investiguen los hechos que rodearon la muerte de la mujer.

Juli Salamanca, activista de esa Red, aseguró que por medio de miles de firmas buscan hacer una petición para que se inicie un proceso en la justicia por la muerte de Alejandra, ya que afirma que en el caso hubo discriminación y negligencia.

Lea también: Grupo de venezolanos en cambuches de la Autonorte anuncian protestas por falta de ayudas

"Lo que pretendemos con esa campaña y con la solicitud que hicimos, con una campaña que en este momento llevando aproximadamente diez mil firmas, es que se inicie un proceso penal, disciplinario y una veeduría frente a los hechos de discriminación y negligencia que tuvo que vivir", indicó.

Asimismo, Juli aseguró que aún no han recibido respuesta alguna por parte del Distrito sobre lo que ocurrió ese día y dijo que estos hechos dejan clara la situación que vive la población trans y trabajadora sexual en cuanto a discriminación y rechazo.

"Hasta el momento no hemos recibido respuesta o comunicación por parte de la Secretaría de Salud. Lo único que hemos recibido es un silencio que se vuelve en silencio cómplice de las violencias que sufrió Alejandra", sentenció la activista.

"Este caso demuestra la situación de exclusión, violencia y discriminación en la cual se enfrentan las personas trans, las personas que ejercen trabajo sexual acá en Bogotá. La respuesta que hemos recibido han sido comunicados que faltan a la verdad", puntualizó.