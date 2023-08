La desgarradora historia de mujer que fue a ciclovía nocturna y fue abusada

En los últimos días, se han conocido aberrantes casos de abuso sexual a mujeres en la capital del país, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades, pues claramente estos reprochables actos van en aumento en Bogotá.

Hace pocos días una madre denunció que su pequeña de seis años fue presuntamente abusada por un compañero de once años en un reconocido colegio de Bogotá, noticia que tiene conmocionados a los habitantes del sector.

Ahora bien, otro hecho encendió las alertas de las autoridades, pues una mujer de 22 años hizo una grave denuncia a El Tiempo donde afirma que fue abusada sexualmente el día en que los capitalinos disfrutaban de la pasada ciclovía nocturna.

Según lo relató la víctima, cerca de las 5:30 pm, cuando el tráfico en la ciudad era un caos, ella se movilizaba por toda la Avenida Caracas en su bicicleta, cuando fue sorprendida por dos hombres que la obligaron a subir a un vehículo.

“Era un carro blanco. Muy agresivos comenzaron a tocarme. Yo intenté entregarles mis pertenencias, pero me dijeron que no eran ladrones”, indicó la mujer.

A pesar de que la mujer les suplicaba que no le hicieran nada, su pedido no fue escuchado: “Me bajaron el pantalón, me rasgaron mi ropa. Me manosearon. Abusaron de mí”.

Uno de los aberrantes recuerdos que tiene es que sentía mucho dolor y les pedía a los sujetos que pararan, a lo que los hombres respondieron: “mamita tranquila, que le tenemos algo para que no le duela” y en este momento fue obligada a inhalar una sustancia.

Horas después, los agresores dejaron a la mujer en la calle 85. Ella, a pesar de su dolor, logró llegar hasta el Carulla de la zona para pedir ayuda de las autoridades, quienes de manera inmediata encendieron los protocolos de abuso sexual.

“Llamé a mis familiares. Cuando arribaron pidieron una ambulancia. Fui remitida al hospital San Ignacio. Allí me realizaron todos los exámenes correspondientes para poder realizar la denuncia. Confirmaron el abuso”, explicó la víctima.

Asimismo, la afectada familia denunció que el proceso de denuncia no se ha llevado a cabo como debe ser, pues indican que no se ha identificado el carro en el que se vivió la agresión, “Solo queremos con mi familia poder recolectar los videos de los lugares mencionados, ya que no quieren ser compartidos porque pueden ser difundidos en redes sociales”.

La joven asegura que esta acción ha dejado graves consecuencias en su salud mental, pues siente mucho miedo salir a la calle, por lo que ha pensado hasta abandonar sus estudios.