Son más las preguntas que las respuestas que tiene la familia de Angie Orozco Fonseca, una joven de 20 años que fue vista por última vez el pasado 31 de octubre de 2021, en el sector de San Cristóbal, al sur de Bogotá.

Lo que se sabe es que la joven fue vista por última vez, cuando su papá la acompañó a coger un bus que se dirigía hacia el barrio Roma, en la localidad de Kennedy, a las 5 a.m. de Halloween.

Kevin Daniel Orozco Fonseca, hermano de la joven desaparecida, le contó a RCN Radio Angie tiene dos hijos; una niña de un año y un niño de 4 años y precisamente, se dirigía a ver y a compartir con los dos pequeños.

“Dice mi papá, quien fue la última persona que vio a mi hermana, que la acompañó el 31 a las 5 a.m. al bus que se dirigía para Roma, donde iba a recoger a los hijos para pasar el día con ellos”, contó el joven.

Sin embargo, un hecho en medio de la investigación causa curiosidad tanto a familiares como a investigadores del caso.

“Se miraron los videos de cámaras de seguridad, pero no aparece ni ella, ni mi papá tomando el bus. Yo he ido a hablar con la fiscal, ella me dice que están haciendo investigaciones, pero no ha habido nada contundente por medio de la fiscal”, agregó Kevin Orozco.

Cuatro días después de la desaparición el padre de los jóvenes se quitó la vida en su lugar de residencia.

“Mi papá era el primer sospechoso, pero él se suicidó a los 4 días de que ella desapareció. No sabemos por qué se suicidó y no tenemos nada claro porque yo no vivía con ellos”, añadió.

Tras la muerte del hombre, se conoció que dejó una nota de despedida en la que aseguraba que no tenía nada que ver con la desaparición de su hija, y que, por el contrario, cuando ella volviera todo se iba a aclarar.

“Cuando su hermana aparezca espero que diga la verdad yo no tengo nada que ver. Estoy cansado de ser un estorbo para mis hijos y mi familia. Espero tengan una feliz Navidad y un propuesto año”, decía la nota de despedida que dejó el padre.