La extraña muerte de una joven dentro de un bar al norte de Bogotá

Se han reportado denuncias sobre un presunto caso de negligencia en la atención en salud por parte del bar Club La Ramona en el norte de Bogotá, el hecho derivó en la muerte de una joven identificada como Laura Cardozo, luego de convulsionar en medio de una fiesta realizada el pasado fin de semana.

De acuerdo con Leidy Cardozo, hermana de la joven, el establecimiento no contaba con la logística necesaria cuando de manera extraña Laura se desmayó, mientras estaba junto a una persona desconocida disfrutando de la rumba.

”La niña estaba tomando y en las cámaras se ve como ella se desploma y empieza a vomitar una babita blanca, no hubo nadie que le prestara primeros auxilios cuando se cayó, ellos lo que hicieron fue meterle los dedos a la boca, eso hizo que la ahogarán más”, mencionó.

Asimismo, explicó que los dueños del bar no se percataron de atender a la joven de 21 años quien cayó a un sofá cercano luego de sentirse mal de salud, según se conoció tras el hecho Laura fue llevada al hospital, sobre la 1:30 am sus familiares se enteraron de su estado crítico.

"La discoteca nunca se pronunció, no tenemos ni videos y no nos dejan mirar las cámaras ni nada del tema, no hay investigación porque los resultados de medicina legal se demoran hasta 90 días, no hayreporte de lo que pasó de verdad, cuando a mi hermana la sacaron del bar era para borrar evidencias que murió en el lugar, la llevaron sin permiso de nadie”, sostuvo.

La familia de la joven insistió en que el bar se pronuncie sobre lo sucedido, ya que según ellos no quisieron actuar para salvar la vida de Laura Cardozo y solo decidieron olvidarse del tema.

Leidy Cardozo aseguró que tomarán acciones para poder aclarar el caso lo más pronto posible. Por parte del Bar Club La Ramona no se ha dado un pronunciamiento oficial hasta el momento.