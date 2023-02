La fiesta contaba con una buena logística: Bar Studio 64 tras muerte de dos jóvenes

Los encargados del bar 'Studio 64', ubicado en la localidad de Chapinero, dieron su versión sobre las muertes de dos jóvenes durante una fiesta en hechos ocurridos el pasado 11 de febrero.

De acuerdo con un comunicado emitido por el bar, se ha divulgado información falsa sin ninguna verificación, siendo incrementada por redes sociales.

"Fuimos notificados de que habían sacado a un joven para recibir atención de la ambulancia que el promotor tenía dispuesta sobre la carrera 13 frente al bar Studio 64. Del otro joven, del que se ha hecho mención en redes, no tuvimos información esa noche”, mencionó el bar.

RCN Radio habló con uno de los asistentes a la fiesta, quien pidió preservar su nombre, por cuestiones de seguridad. Recalcó que en el evento se superó el aforo de personas permitido, varios jóvenes se estaban sofocando, no había una buena logística y poca agua potable.

"Había mucha gente sin camiseta por lo mismo, el calor era impresionante, estábamos con varios amigos y en un momento a una amiga le cayó encima un chico, el joven se desplomó, uno de mis amigos lo ayudó, pero el chico empezó a convulsionar, había más de 1000 personas en un lugar donde cambian 500”, sostuvo el joven.

Las dos personas fallecidas fueron identificadas como Miguel Rodríguez y Arles Ávila de aproximadamente 20 años cada uno, quienes salieron a disfrutar del evento 'Fetish in Wonderland', una de las fiestas más reconocidas de tecno-electrónica en la ciudad, esta vez en la Cra. 13 #64-35.

El joven concluyó que “el uso de sustancias es común en estos eventos, pero la verdad no hubo un abuso por parte de los asistentes, no vimos que alguien estaba haciendo cosas indebidas, a más de uno le dio un golpe de calor muy fuerte y no había salidas de emergencias, hasta que se desplomó el primer chico dejaron salir”.

Por el momento, el caso está siendo revisado por las autoridades competentes, para determinar las verdaderas causas de la muerte de estos dos jóvenes.