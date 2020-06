“Alejandra tenía síntomas sospechosos para coronavirus pero no le hicieron prueba ni la atendieron de forma correcta porque tenía VIH". Así comienza la denuncia que elevó en los últimos días la Red Comunitaria Trans para exponer el caso de esta mujer transexual, cuya agonía y fallecimiento impactó el céntrico sector del barrio Santa Fe, en Bogotá.

Luego de que Alejandra muriera, la Red Comunitaria Trans denunció negligencia en la atención que se le prestó, poco antes antes de su deceso.

Incluso después de su fallecimiento tras una dolorosa agonía, según sus personas cercanas, el cuerpo de la mujer "duró 15 horas en la casa donde vivía hasta que llegaron a hacer el levantamiento del cuerpo”, sostuvo la Red.

El grupo, que defiende los derechos de estas personas que hacen parte de la población LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexcuales), aseguró que la ambulancia que se llamó para atenderla llegó 40 minutos después y que tras enterarse de la condición de Alejandra como persona viviendo con VIH/sida no fue atendida de forma correcta.

“Alejandra tenía síntomas sospechosos para coronavirus pero no le hicieron prueba ni la atendieron de forma correcta porque tenía VIH. Ella murió y el cuerpo duró 15 horas en la casa donde vivía hasta que llegaron a hacer el levantamiento del cuerpo”, sostuvo la Red.

La Madre Leidy, quien ayuda a mujeres trans en el centro de Bogotá y quien se encontraba en el momento de la emergencia, aseguró que Alejandra era amiga suya desde hace unos diez años.

"No era una persona enferma. Ese día me preocupó por un posible caso de COVID-19 y por eso llamé la ambulancia, que se demoró 40 minutos; para mí eso era una urgencia. Cuando llegaron les pedí que se la llevaran al hospital pero me dijeron que la dejara quieta que se le iba a pasar, luego llegó otra ambulancia pero ya había muerto”, cuenta.

Según la mujer, “la responsabilidad era de la primera ambulancia que la atendió, ya que no le hizo nada y ella estaba mal”.

Recalcó que si hubieran actuado tal vez se hubiera salvado, “porque les supliqué que la llevaran a un hospital y me dijeron que como era COVID-19 se le iba a pasar y no era necesario ponerle oxígeno. Ella no podía respirar”.

La Red Comunitaria pidió intervención de la Procuraduría General de la Nación tras la supuesta negligencia en la atención de la mujer y, además, rechazó las declaraciones del Distrito en el caso.

Sobre el fallecimiento de Alejandra, la Secretaría Distrital de Salud sostuvo que se actuó conforme a los protocolos establecidos: “Se atendió el incidente por una dificultad respiratoria severa y que luego del procedimiento la acompañante de la persona firma desistimiento de traslado de la paciente”.

Además, que “se le notificó al grupo Quinci que realiza la certificación del acta de defunción y embalaje del cuerpo, y se les explicó a los allegados los demás trámites a seguir”.

Recalcó que siguen realizando acompañamiento integral a los allegados de la persona con el fin de que puedan realizar los trámites funerarios respectivos.

La Secretaría Distrital de Salud también precisó que se le realizaron pruebas de la COVID-19 a las personas que vivían con ella para descartar posibles casos de coronavirus.