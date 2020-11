La historia se repite: apuñalan a otro hombre en medio de un robo en Transmilenio

Jefferson Araújo, un ciudadano de nacionalidad venezolana, denunció que fue víctima de un ladrón en el interior de un bus de Transmilenio hacia las 5:00 de la mañana de este lunes mientras se dirigía a su lugar de trabajo, en el norte de Bogotá.

Según el relato, un hombre se montó al articulado a la altura de la estación Marsella, le hurtó el celular a una mujer e intentó quitárselo a él, por lo que se opuso recibiendo una puñalada en su brazo a la altura del codo.

"Robó a una mujer y yo traté de que no la robaran y el sujeto me chuzó y se fue encima de mí, entonces ahí la gente se bajó a ver. Los vigilantes llamaron a la Policía y una ambulancia, pero no llegó nada. Me tuve que venir solo al hospital", expuso.

"El sujeto quería robarme el teléfono pero no me lo pudo quitar y a la otra chica sí se lo quitó y ahí fue cuando me chuzó. Me hirió en el brazo en la parte de arriba del codo donde están todas las venas", agregó el hombre en su denuncia.

El trayecto que realizaba el hombre cubría la ruta entre Kennedy y Suba, en donde realiza sus labores diarias. Afirmó que quien lo hirió con un arma blanca salió caminando de forma desprevenida tras el ataque y no se logró su captura.

"Se fue como si nada hubiera hecho. El del Transmilenio arrancó y paró en la otra estación y yo estaba sagrando mucho. Si no es por un amigo colombiano que me presiona el brazo con una cinta yo me desangro ahí. Le doy gracias a él", dijo a RCN Radio.

El ciudadano afirmó que hasta el momento no había recibido toda la atención médica completa, pero se encontraba en el proceso respectivo. Consultamos a Transmilenio y a la Policía Metropolitana de la ciudad sobre el caso pero hasta el momento no hay una respuesta oficial.