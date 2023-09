La mejor paella de Bogotá: no la venden en zonas 'gomelas', sino en barrio del sur

Cuando se habla de zonas gastronómicas de Bogotá, inmediatamente mucha gente piensa en la Zona G, La Macarena, Quinta Camacho, el Park Way, la Macarena, La Candelaria, Usaquén o el Parque de la 93. O al menos es lo que suelen decirle a los turistas.

Pero no se debe olvidar que Bogotá es una ciudad muy grande y que su oferta gastronómica de gran calidad no se reduce a los sitios de siempre. Si alguien busca variedad, puede ir, por ejemplo, a la calle 8 sur, entre carreras 30 y 50. O puede ir a la localidad San Cristóbal, específicamente al barrio Santa Ana, donde queda un restaurante cuya fama ya es nacional: Paellas Paco, reconocido por vender la auténtica paella española.

Paellas Paco: su historia

Paellas Paco está ubicado en la calle 11A sur # 2-03. Su creador es Paco Jiménez, un chef oriundo de Alicante, España, que tiene 57 años y llegó a Bogotá en 2005, siguiendo a Sonia Ladino, su esposa.

Paco, sin embargo, no comenzó con el negocio de la comida, sino con una papelería que instaló en Chapinero. Papelería que, además, de agotarlo, no le daba lo suficiente para vivir. "Me cansé de trabajar allí. No tenía mucho tiempo para otras actividades. Además, no generaba buenas ganancias para cubrir los gastos de mi familia", contó Paco a 'El Tiempo', en 2017.