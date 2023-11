La millonaria suma que Juan Pablo Raba le transfirió a los delincuentes cuando fue asaltado

En la mañana del pasado lunes 6 de noviembre, el actor bogotano Juan Pablo Raba fue otra víctima de la inseguridad mientras caminaba junto a sus dos hijos por los cerros del oriente de Bogotá.

El actor dio a conocer el hecho a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, en donde le contó a sus seguidores e internautas que había sido asaltado por al menos cinco hombres que lo despojaron de su celular, su argolla de matrimonio y una alta suma de dinero.

“Me acaban de asaltar. Si reciben alguna comunicación de mi parte diferente a esta, no soy yo”, escribió posteriormente en un mensaje en su cuenta X (anteriormente Twitter).

Puede leer: Actor Juan Pablo Raba fue atracado junto a sus hijos en cerros de Bogotá

Pero ¿Cuánto dinero le transfirió a los delincuentes?

En una entrevista a un reconocido medio de comunicación, el actor de 46 de edad, dio a conocer que lo obligaron a hacer una transacción por $1’.000.000.oo a una cuenta de la plataforma de pagos Nequi, pero explicó que para fortuna suya la suma no fue mayor gracias a que él ya había decidido cambiar el monto diario de sus transacciones bancarias.

“Yo hace meses le puse un límite a mis transacciones virtuales, que es bastante bajo. Yo les expliqué a ellos porque me decían ‘páseme tanto’ y yo les dije me pueden quitar lo que quieran, pero no puedo hacer más. Ellos me pedían 5’000.000.oo, pero les expliqué que solo podía pasar 1’000.000.oo y se dieron cuenta de que era mi límite”, indicó.

Asimismo, Raba explicó que a los delincuentes no les interesaba inicialmente el teléfono, solo querían que se les hicieran transferencias electrónicas de dinero y acceder a toda la información bancaria.

También lea: Ofrecen $20 millones por responsables de asaltar al actor Juan Pablo Raba

“Esto es un ‘modus operandi’ en el que te piden las claves, ellos no están detrás del teléfono, quieren es que transfieras fondos y demás... establecimos una conversación en la que les expliqué cómo transferir eso y tomaron lo que pudieron”, afirmó.

Finalmente, Juan Pablo Raba aseguró que se dio cuenta que en el hecho delincuencial estuvieron involucradas muchas más personas de las que recibían algunas órdenes.

“Ellos estaban en comunicación permanente con otra persona que les iba dando las indicaciones”, concluyó.

Le puede interesar: Juan Pablo Raba reveló detalles del robo: a lo Distrito Salvaje peleó contra cinco ladrones

Cabe recordar que en las últimas horas las autoridades revelaron retratos hablados de dos de los delincuentes que asaltaron y golpearon al actor, y ofrecieron una recompensa de hasta $20 millones por información que ayude a dar con el paradero de la banda criminal.