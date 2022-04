La misteriosa desaparición de un joven universitario en Bogotá

Lea también: ¿Cuándo dejará de ser obligatorio el uso del tapabocas en Colombia? Minsalud habla

Frente a las respectivas denuncias por su desaparición, aseguró que, “en este momento nos encontramos presentando una denuncia ante la fiscalía y posteriormente iremos a colocarla en la Sijín la Policía”.

Juan Andrés y su familia viven en el barrio Los Andes cerca del centro comercial Cafam Floresta, en la localidad de Barrios Unidos.

Frente a información adicional a partir de su desaparición, Nelson afirmó que “hemos podido identificar que en la noche del jueves se hizo uso de la tarjeta personalizada de Transmilenio y ayer viernes en la mañana también pero desafortunadamente no nos consta si es él o si no, no hemos podido acceder a ver los videos de las cámaras de vigilancia de las estaciones de Transmilenio”.

Con relación a que su hijo pueda estar con amigos, expresó que, “descartamos que se haya ido a compartir porque nos avisa siempre donde va a estar y nos contesta, pero lo preocupante es que desde el jueves en la noche su celular no funciona, no se ha comunicado, ni nada”.

Finalmente, describió cómo iba vestido con un buzo café, Jean negro, unos tenis negros con líneas blancas azulados y tiene gafas, es más o menos de una estatura de 1.80 de altura, de cabello negro y anda con un morral negro. Además, agradeció cualquier información para dar con la ubicación de su hijo comunicarse al 3107663103.