El edil de la localidad de Fontibón en Bogotá del Partido Alianza Verde, Julián Triana, acusó al concejal del Centro Democrático Jorge Colmenares de mentir con información oficial al Concejo al afirmar que es abogado de la Universidad del Rosario, ya que aún no ha recibido el título profesional.

De acuerdo con la denuncia del edil, en la página web de la corporación se afirma que Colmenares se graduó de Derecho y tras interponer un derecho de petición, esa institución universitaria negó que sea egresado de esa carrera por ahora.

"A finales de 2020 radiqué un derecho de petición a la Universidad del Rosario donde pregunté si el concejal Jorge Luis Colmenares era egresado de la carrera de Derecho de esta institución. El 14 de enero respondieron que no, no registra como egresado", explicó Triana.

"De acuerdo con la ley, es abogado quien obtiene el correspondiente título universitario de conformidad con las exigencias académicas y legales. Si el concejal no se ha graduado, esto quiere decir que no es abogado pero sí se presenta así en la página oficial del Concejo de Bogotá", dijo el edil.

En RCN Radio contactamos al concejal Colmenares y le trasladamos las acusaciones realizadas por Triana. El político indicó que está pronto a recibir su título, pero también aseguró que no ha dicho información falsa y que tampoco fue él quien entregó los datos al cabildo.

"Mi perfil en el Concejo de Bogotá, al igual que en 'Bogotá Como Vamos', no lo creo yo, no lo hago yo, no está bajo mi dominio. Si fuera así, no tendría por qué colocar falsedades en las páginas de internet y también me tendría que quejar con medios de comunicación que me mencionan como abogado", declaró.

"Desde que tengo 15 años he llevado el proceso de mi hermano (Luis Andrés Colmenares) y he sido la persona que ha hablado por mi familia, por eso podrían inferir que ya estaba titulado, pero yo soy un joven de 25 años que el otro mes va a recibir su ceremonia", expuso el concejal.

Asimismo, en sus redes sociales y en medio de las acusaciones, el integrante del Centro Democrático publicó un video en donde le cuenta a su mamá que en el mes de febrero se realizará la entrega de su título profesional de abogado en dicha institución.

Cabe aclarar que no es requisito ser profesional para llegar a ser elegido como concejal de la capital colombiana. Sin embargo, las críticas del edil se dieron por la información publicada a través de la página oficial del Concejo, cuyas bancadas cambiaron a inicios de 2020.