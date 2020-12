"La prueba más difícil este año es tener a mi mamá enferma": Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reveló que su madre, la señora María del Carmen Hernández, se encuentra enferma y es atendida en un hospital de la ciudad.

Aunque por ahora no se conocen mayores de talles de su estado de salud, fue descartada como paciente contagiada de coronavirus.

A través de su cuenta de twitter, la alcaldesa señaló que esta ha sido la prueba más difícil de sortear durante su primer año en la Alcaldía de Bogotá, aunque se mostró optimista al respecto de la salud de su mamá.

De todas las pruebas que me ha puesto la vida este año tener a mi mamá enferma es la más difícil.



Meses sin verla para tener que verla en un hospital me parte el alma. Afortunadamente no es Covid y con todos los cuidados seguro saldrá adelante.



Dios dame fortaleza y sabiduría.