La señalización de Transmilenio que prohíbe músicos y la respuesta ante polémica

Al respecto, las opiniones por la novedad estuvieron divididas. Por ejemplo, Juan David, un joven que se mueve entre el empleo informal y vende mentas en los articulados, a pesar de moverse en la estación dijo que nunca había visto la señal, pero al percatarse de esta, la rechazó de inmediato.

“En varios países han implementado no apoyar lo informal, pero creo que aquí en Colombia es difícil. Este es un país muy rico en artistas y el hecho de que el sistema no permita que ellos puedan ejercer su labor es privar al mundo del arte (...) Si lo analizamos, Juanes empezó en los buses, así que no, no estoy de acuerdo”, afirmó.

La opinión de Juan, de hecho, hace evocar a artistas como Yuri Buenaventura, un colombiano que se hizo famoso por cantar en el metro de París y que se popularizó por su versión de ‘Ne me quitte pas’.

Sin embargo, otras percepciones se mueven al respecto. José Ignacio Arellanos, saxofonista que llegó a Colombia hace dos meses y que también tiene ingresos económicos al presentarse en Transmilenio, expresó que se sintió incómodo al hacer su expresión artística dentro de los articulados.

“Hay gente a la que le agrada, pero de pronto hay vagones en los que la gente va hablando por teléfono y te hacen mala cara, entonces uno no está para eso (...) Yo no estoy de acuerdo en subirme a los buses”, dice Arellanos, quien prefiere hacer sus shows en los túneles de las estaciones para no incomodar.

Pese a su perspectiva, José también enfatiza en que deberían existir más espacios para los artistas “y por qué no, ayudarlos a salir de la calle”.