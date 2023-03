La última conversación de médico muerto en apartamento de Bogotá: habló de una advertencia

En extrañas circunstancias fue hallado muerto en días pasados Néstor Andrés Gómez, quien se desempeñaba como médico y que su cuerpo fue encontrado al interior de un apartamento ubicado en la localidad de Chapinero.

Las investigaciones por parte de las autoridades continúan arduamente, para poder esclarecer las causas de su muerte, donde todo parece indicar que se trató de un asesinato por parte de dos personas con las cuales convivía.

Así las cosas, Noticias RCN pudo acceder a la última conversación que tuvo este profesional de la salud con uno de sus familiares, allí, Gómez menciona que “lo primero que me advirtió fue no me fuera a meter con uno”.

En un audio que envió la víctima a uno de sus amigos tan solo horas antes de morir, él le dice que había comenzado a salir con alguien de nacionalidad extranjera, más precisamente oriunda de Venezuela, y pidió que no le contaran a nadie ya que, al parecer, las cosas entre ellos no estaban funcionando.

“Solo me pedía y me pedía. Ayúdeme con esto, ayúdeme con lo otro. Préstame y présteme. En algunas ocasiones si devolvía lo que le prestaba, pero en otras no”, se escucha decir a Gómez en los mensajes que le enviaba a su allegado.

Asimismo, la madre de Néstor, dijo que, por una coincidencia, se enteró de una fuerte discusión que había sostenido su hijo con un venezolano tan solo días antes de que se diera su deceso.

“Lo cacheteó y le dijo que no sabía cómo iba a terminar”, dijo la progenitora de Gómez, quien fue la persona que encontró el cuerpo de su hijo semidesnudo dentro del apartamento, después de varios días sin saber de él.

Las autoridades, por el momento, siguen con la investigación para poder hallar el carro del médico el cual fue hurtado junto a varios millones de pesos y otras joyas de valor.