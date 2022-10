Este 31 de octubre se cumplen 12 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares, un caso que vive en la memoria de los colombianos y que continúa sin resolverse a pesar de los tantos años que han transcurrido desde lo que sucedió en la noche de Halloween del 2010.

Es así como esta fecha, desde entonces, no ha pasado desapercibida para los familiares del joven, quienes aún piden justicia y tratan de mantener el caso abierto, con el objetivo de encontrar a los responsables de la muerte de Colmenares, pues aseguran que esa noche no ocurrió ningún accidente.

Quien más ha permanecido al frente del caso es Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés, quien en entrevista para HSB Noticias, recordó la última conversación que tuvo con su hijo y conmemoró un año más de su fallecimiento.

"Yo no puedo olvidar el último abrazo. A veces lo siento, no se me olvida", dijo el papá de Colmenares sobre la última vez que estuvo con su hijo, recordando que le pidió que "cuidará a su mamá" y que quedaron en seguir en contacto a través de sus teléfonos celulares.

Caso Colmenares: 12 años de la misteriosa muerte

Cabe recordar que el hecho ocurrió en el caño de la calle 85, en la Zona Rosa de Bogotá, en donde fue hallado el cuerpo sin vida de Luis Andrés Colmenares.

Si bien Carlos Cárdenas, Jessi Quintero y Laura Moreno fueron vinculados al proceso, como presuntos responsables de la muerte del joven, fueron dejados en libertad por falta de evidencia.

Por ahora, durante los próximos días, se espera que la Cortes Suprema defina este proceso penal, con el que la familia espera que se profiera un fallo definitivo.