La última llamada de estudiante de la Javeriana, María Paula Munévar, con su mamá antes su muerte

El caso de María Paula Munévar conmocionó a todos los bogotanos, después de que el pasado jueves 13 de abril, fuera reportada como desaparecida.

La joven de 23 años, estudiante de la Universidad Javeriana, fue vista por última vez en el sector conocido como ‘La Mariposa’, en la avenida Jiménez con novena, después de que tomara un taxi para la institución, después de que acompañara a su padre, Pablo Munévar Albarracín, a realizar a unas diligencias en el centro de Bogotá.

En una entrevista con la revista Semana, su madre, Francia Olmos, dijo que habló con ella sobre las 2 de la tarde y le había dicho que estaba saliendo de hacer unas diligencias con su papá, por lo que tomó un taxi, ya que él no podía acompañarla.

"Tomó un taxi y me llamó cuando iba llegando a la universidad. Ahí quedó la conversación en este momento”, indicó su mamá.

Le puede interesar: Estudiante de la Javeriana continúa desaparecida: Detalles del misterioso caso, su familiares piden ayuda para encontrarla

“A eso de las 4:00 p. m., ella me llamó de nuevo. ‘Mami, imagínate que no me alcanzó la plata y me tocó sacar por cajero, pero el cajero me dice que no puedo sacar plata porque la tarjeta no está habilitada’. Insisto, nosotros vivimos en Cota, ella no conoce bien Bogotá. Yo le dije 'No, dale, no estás desubicada, tranquila, bájate en la carrera 13 y yo te digo dónde hay un banco'. Ella me dijo que estaba en la Universidad", reveló.

En medio de la conversación, ella le dijo que iba a ir a un banco a realizar una diligencia, por lo que tenía que apagar el celular. Sin embargo, al salir de la entidad bancaria, Munévar le dijo a su mamá que se encontraba desubicada.

“‘Mami, estoy completamente desubicada’, me dijo cuando salió. Yo le dije que estuviera tranquila. ‘Vete por el mismo sitio y te devuelves’, le aseguré, pero es muy extraño, ella nunca estuvo en el banco ahí en la universidad. No sé, ella se fue cerca de San Victorino”, dijo Francia a la revista Semana.

Esta sería la última vez que la estudiante se comunicó con su mamá.

Por otro lado, Olmos confesó que ella era una chica tímida, que sufría de depresión y se tenía que tomar algunas medicinas para controlar su enfermedad.

Lea también: Hallan sin vida a estudiante de la Javeriana María Paula Munévar, desaparecida hace algunos días

"Debe tomar sus medicinas en la mañana y en la noche y si no lo hace se le empiezan a dormir las manos y la cara y la lengua. Sé que la red hospitalaria está en alarma. Esto no es vida”, reveló.

Lamentablemente, en hora de la tarde de este miércoles 19 de abril el cuerpo de la joven fue encontrado en inmediaciones de la Universidad Javeriana.

Por ahora, las autoridades están investigando el caso y siguiendo todas las pistas para determinar qué le pasó a la estudiante.