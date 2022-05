"La universidad se está cayendo": estudiantes sobre la U. Distrital (sede La Macarena)

"La universidad se está cayendo". La advertencia es de estudiantes de la Universidad Distrital sede La Macarena en Bogotá, luego de las protestas que se originaron este martes y que terminaron en actos violentos.

"Se encuentra en mal estado, los techos se están cayendo. A veces no hay agua, en sí las instalaciones están en mal estado", dijo un joven estudiante de la licenciatura de Ciencias Sociales que prefirió omitir su nombre en diálogo con RCN Mundo.

Shaira, otra de las estudiantes, denuncia que "los salones se están cayendo. No tenemos sillas, las sillas están en mal estado, no tenemos tableros. Los profesores llevan mucho tiempo -meses- sin pagar y nadie responde y, sin embargo, le siguen exigiendo como si les pagaran".

Mencionó que esta situación los ha obligado a realizar protestas, no solo como las de ayer, sino al interior de la universidad para "exigir instalaciones en mejores condiciones".

"Eso hace que nos movilicemos como ayer", dijo Shaira, al responder sobre las críticas a la forma de protestar que terminó en violencia entre algunos estudiantes y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

"En cuando a la forma de protestar, si nos ponemos a pensar, las grande luchas, los grandes cambios a nivel mundial nunca han sido pacíficas. Siempre tenemos que sacrificar algo y en este caso, es nuestro buen nombre como universitarios", añadió.

La estudiante indicó, en diálogo con RCN Mundo, que actualmente "no hay presupuesto para salidas de campo. Por ejemplo, las licenciaturas de biología quieren que estudiemos aprendiendo desde la observación y la práctica pero no nos dan los mecanismos para poder practicar. Esta es una de las tantas razones por las que estamos luchando y con la administración de la universidad, recortes en el presupuesto, no nos dan ninguna justificación del por qué nuestros recursos no llegan".