Ladrones le pueden hacer quite a nueva implementación para moteros, con sencilla modalidad

Para hacerle frente a la inseguridad en la capital del país, la alcaldesa Claudia López, implementó nuevas medidas para los motociclistas, las cuales deberán cumplir a cabalidad a partir de este lunes 18 de abril, y así evitar sanciones económicas e inclusive la inmovilización de los vehículos.

No obstante, muchos usuarios de motocicletas, expresaron que estas medidas no son eficaces para combatir la delincuencia. Sin embargo, hicieron caso a la reglamentación, y muchos de ellos comenzaron a implementar el diseño de las placas de sus motos en sus cascos, tal cual como lo pide el nuevo decreto.

Pero hay algo que llama la atención, y es que se descubrió un posible engaño que harían los delincuentes para evitar sanciones con agentes de tránsito y es precisamente lo que quieren evitar desde la Alcaldía Mayor.

Y es que según el decreto 119 de 2022 la identificación de los usuarios de motos y pasajeros será inminente, por eso, tendrán que portar una calcomanía que sea reflectiva con su respectiva placa en sus cascos. Pero esta puede ser alterada por los ladrones, usando un imán.

Con esto lo que provocan es que la calca sea removible y que no cuenten con los bordes reflectivos, lo que provocaría un cambio constante para que puedan ejecutar sus fechorías. Además, que los números deben ser diferenciales con las letras por un pequeño guion que los distinga, caso que no emplearían los malhechores para ejecutar sus actos delictivos, y así hacer el cambio constante de casco para no facilitar la identificación.

Cabe recordar, que, si usted es descubierto incumpliendo con la normatividad, tendrá una sanción económica de 15 salarios mínimos diarios vigentes, lo que significaría que tendría que pagar aproximadamente unos $500.000.