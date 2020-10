Ladrones que asesinaron a joven por robarle el celular habrían cometido otros delitos

Familiares de José Perdomo, el hombre que fue asesinado en la localidad de Suba (noroccidente de Bogotá) en medio de un atraco en el que le robaron su celular, rompieron su silencio y relataron lo que viven tras lo ocurrido.

Aseguraron que quienes cometieron el delito realizaron otros actos criminales esa noche y pidieron respuestas a las autoridades.

Andrea Rocha, prima del hombre fallecido, aseguró que tras la confirmación de su fallecimiento las autoridades les dieron a conocer el material audiovisual en donde se veía como esta persona fue agredida por quienes lo robaron. Agregó que los delincuentes habrían afectado otros ciudadanos.

“Cuando yo estoy allá y me dicen lo de la muerte de José, que ya me la confirman en el hospital, el señor agente me muestra un video donde se ve que tres tipos se le acercan a mi primo. Se ve como si lo estuviera robando, se ve cuando lo apuñalean y cae y uno ellos se devuelve a patearle la cabeza dos veces”, relató.

“Aparte de eso, a nosotros nos llegó un video de esa misma noche en donde se ven los tres los tres tipos estos robando a otras personas. Al muchacho que cogen ahí también lo apuñalan cinco veces. Gracias a Dios el muchacho no fallece ni nada pero si está muy mal de salud”, agregó la mujer.

Asimismo, aseguró que tras los hechos, hasta ahora, no han recibido nueva información por parte de las autoridades que están investigando el caso y piden celeridad en estas labores para determinar a qué fue lo que ocurrió y si la reciente captura de algunos sospechosos fue la de los autores del crimen.

“Nosotros queremos, primero que todo, que se haga justicia y saber qué ha pasado con el caso porque hasta hora a ninguno nos han llamado. No nos han informado nada, no nos han dicho nada de las personas que tienen capturadas”, expuso.

Recientemente, desde la Secretaría de Seguridad de Bogotá se pronunciaron al respecto y aseguraron que avanzan en las labores de investigación junto a la Policía Metropolitana. Se están analizando cámaras de seguridad y realizando labores de vecindario para determinar lo ocurrido.

El suceso se registró en el barrio Aures 1, de esa localidad capitalina y se hizo viral ya que en redes sociales circuló un video de una cámara de seguridad de esa zona en donde se veía como ocurrió el robo y como fue agredido el hombre de 31 años de edad.