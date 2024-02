Hay preocupación en la ciudad de Bogotá por los múltiples casos de robos que se han presentado durante las últimas semanas, en donde las víctimas se han visto amedrentadas por bandas delincuenciales que operan en las distintas localidades. Hace unos días por las redes sociales circuló un video en el que un joven futbolista identificado como John Mahecha fue víctima de un robo en un bus de SITP.

Mientras se dirigía a uno de sus entrenamientos, Mahecha fue abordado por varios hombres que intentaban despojarlo de sus pertenencias de manera violenta ante la mirada de otros pasajeros, incluyendo menores de edad. Los presuntos delincuentes lo golpeaban y el joven intentaba oponer resistencia para no salir herido, pues uno de ellos iba armado con un cuchillo.

"Cuando el que tiene el cuchillo me agarra por el cuello yo intento hacer resistencia para que no me haga tanta presión en el cuello porque estaba casi que asfixiándome, pero con la otra mano saca el cuchillo y me lo pone en el pecho, ahí mismo mi reacción es agarrar el filo del cuchillo previniendo un posible chuzon", contó el joven. Ante esta situación, el conductor decidió sonar el pito para alertar a la comunidad, lo cual hizo que los victimarios se dieran a la huida.

Gracias a la grabación, los rostros de los presuntos ladrones fueron divulgados por las redes sociales y las autoridades anunciaron labores investigativas para dar con el paradero de los responsables, algunos de ellos menores de edad. Sin embargo, este miércoles se conoció que ya se encuentran detenidos luego de que sus mismos familiares se encargaran de entregarlos.