Lanzan cursos gratis para aprender a montar bicicleta: cómo registrarse

Para miles de ciudadanos, la movilidad en la capital es un reto muy exigente, pues la alta demanda de personas en el transporte público, sumado a los fuertes trancones que se presentan, hace que en muchas ocasiones esta colapse, especialmente en las horas pico.

Es así, que muchos ven en la bicicleta el medio de transporte ideal para desplazarse hasta sus lugares de destino, puesto que es más práctico, ayuda al medio ambiente y además a su estado físico. Sin embargo, pese a que algunos ven en este medio de transporte una buena alternativa, algunos no saben montarla.

Es así, que, para su enseñanza, está el programa Escuela de la Bicicleta, el cual tiene programas de formación para menores desde los cuatro años en adelante y también hace parte de los planes en la capital que se pueden hacer de manera gratuita.

Para participar de estos cursos gratuitos deberá tener en cuenta lo siguiente:

El aspirante debe ser mayor de cuatro años, tener cobertura en el sistema de salud y que este esté vigente. Para asistir a las clases, debe usar protector solar, llevar hidratación, comida y casco.

También debe asistir a las clases en la hora adecuada, de no hacerlo, perderá su turno. Una vez esté practicando, deberá acatar las recomendaciones que hacen los expertos. En caso de lluvia, no se prestará el servicio, y lo más importante, es el compromiso de asistencia, ya que el no hacerlo perjudicará la prestación de este servicio que beneficiará a miles.

Para los interesados en inscribirse a este programa, el Distrito habilitó puntos especiales, en el cual las personas deberán acercarse para tomar estos servicios. Cuando se agenden, tendrán que firmar la plantilla de control y registro y una vez se tenga el consentimiento informado, se deberá entregar en el lugar que deseé tomar la práctica.

Los aspirantes deberán disponer de una hora para que se ejecute el programa de enseñanza, por lo que se les recomienda estar quince minutos antes del inicio para que se tenga un buen desarrollo metodológico. Además, los horarios de atención son de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. también incluyen días festivos.

Los parques a los que puede asistir para tomar las clases son: