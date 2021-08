Las autoridades investigan el presunto asesinato de un niño de cinco años en Bogotá

El CTI de la Fiscalía anunció que investiga el presunto asesinato de un menor de cinco años, en hechos que se registraron en el barrio Los Alpes en la localidad Ciudad Bolívar en horas de la tarde del viernes 20 de agosto.

La abuela del niño, que pide justicia, afirma, junto a vecinos del sector, que la muerte del menor habría sido causada por una golpiza de parte su padrastro, quien fue agredido por la comunidad del sector y en este momento se encuentra en un hospital.

Adriana Cruz abuela materna del menor dijo a RCN Radio que el compañero sentimental de su hija es un reciclador a quien supuestamente le gusta el ‘vicio’ y sería el responsable de la muerte de su nieto, versión que corroboraron los vecinos del barrio donde ocurrieron los hechos.

La abuela del menor fallecido relató cómo se enteró del fallecimiento de su nieto cuando llegó a la vivienda en donde vivía, "un Policía me dijo que sí podía entrar y entonces entré, el niño estaba en el piso muerto, fue cuando yo le dije a los papás que ellos eran los responsables de lo que le había sucedido al niño, el presentaba golpes en su cuerpecito, yo no fui capaz de seguir allá y me fui, ahí empezaron los vecinos a tirarle piedras a Miguel Ángel Arias el padrastro y lo mandaron al hospital del Meissen".

Según vecinos, este hombre golpeaba constantemente al niño de cinco años y a su hermano de ocho años, los obligaba a bañarse a las cinco de la mañana con agua fría y les pegaba con lo que encontrara en la casa, según los mismos vecinos este sujeto perdía la cabeza a la hora de llegar a la casa y trataba mal a su familia.

La abuela de la víctima pide que se haga justicia y que "si es necesario que los dos paguen cárcel, no es justo que maten al niño de esa manera, su carita estaba golpeada y yo grité a mi hija, le dije que la culpa era de ella. El padrastro lo conoció solo hace ocho meses y aunque se le dijo que ese sujeto golpeaba sus hijos, no hizo nada, me duele y pido justicia".

Se espera el dictamen de Medicina Legal para así poder tener más claridad frente a este lamentable hecho que estremece a la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá.