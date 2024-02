Segundo

Los celulares los guardan en diferentes partes de sus atuendos o en zonas íntimas. Y evitan lo más posible atender llamadas en la calle.

“Guardo las cosas de valor dentro de la ropa, puesto que si van a robar prefiero que se lleven la maleta vacía. Así que la plata, la cédula, y celular, los llevo dentro de la ropa”, indicó una ciudadana.

Otros de los comentarios fueron los siguientes:

“Guardo el celular en los lugares donde no me puedan meter la mano y donde yo lo esté sintiendo todo el tiempo. Puede ser el brasier, la pretina del pantalón, los bolsillos de las chaquetas”.

“Mientras no esté en un lugar seguro no atiendo llamadas, ni tengo el celular en la mano; de hecho, he dejado de usar los manos libres porque los ladrones ya no están perdonando nada”.