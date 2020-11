El coronel César Castro desmintió las versiones que aseguran que los policías de esa estación no permitieron el uso de los extintores y que incluso habrían rociado con gasolina a los detenidos.



"No puedo dar muchos detalles porque se podría inclinar la balanza y eso entorpecería las investigaciones, pero eso no es cierto y carece de lógica... si un uniformado le hubiese echado gasolina a uno de los detenidos, también se había quemado", aseguró.



El comandante de la Policía en Cundinamarca aseguró que desde el mismo momento en el que ocurrieron estos hechos, se pidió al CTI que interviniera y se abrió una investigación interna para esclarecer las circunstancias que rodearon el incendio.



"Cabe resaltar que por políticas de transparencia, la investigación penal fue asumida por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y actualmente se encuentra en etapa de indagación a cargo de un fiscal de la unidad de vida", explicó.

Agregó que "desde el mismo momento en que se dieron los hechos, pedimos que por transparencia el CTI de la Fiscalía interviniera y ayudara a determinar lo sucedido, Estamos esperando que avance el debido proceso".



El coronel César Castro concluyó que las protestas se originaron luego que los reclusos no tuvieran acceso a visitas de sus familiares, lo que desencadenó un motín que terminó con el incendio del calabozo.