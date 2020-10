Las preocupaciones de usuarios de Transmilenio por la seguridad en el sistema

Luego del asesinato de Osvaldo Muñoz, un hombre de 45 años quien fue apuñalado dentro de un bus de Transmilenio en medio de un aparente intento de robo, usuarios de ese sistema de transporte expresaron su preocupación por la seguridad y pidieron mayor presencia de las autoridades.

En RCN Radio hablamos con personas que utilizan el sistema en las troncal del Dorado, Avenida Caracas y en la Avenida Carrera 30 y expresaron que es necesario que las autoridades se apersonen de la seguridad dentro del sistema, mientras otros afirmaron que incluso dejaron de usarlo por hechos delictivos como hurtos.

“Usamos el sistema con mucho temor porque uno siente mucho miedo de la persona que está al lado, uno no sabe quién es, se suben pero no se sabe dónde vienen. Me parece que deberían mejorar la seguridad en las estaciones”, dijo un usuario.

“Ya casi no hay policías. Antes uno los veía y ahora no. Me parece que tienen que crear más seguridad y tiene que haber más policía en la calle”, aseguró una usuaria del sistema Transmilenio, horas después del homicidio de Muñoz en la estación de calle 85.

“Yo por el momento no utilizo transporte público por el peligro que se está presentando en la ciudad. Tenemos mucho susto de eso por los atracos tan frecuentes que se hacen”, sentenció una mujer quien declaró que ahora usa bicicleta y que le preocupa el aumento de robos también calles y parques.

Por su lado, el gerente de Transmilenio, Felipe Ramírez, había explicado con anterioridad que ya se realizan acciones para determinar lo ocurrido, hallar a los responsables de la muerte de Muñoz y para mejorar la seguridad en todas las troncales del sistema e incluso en los paraderos zonales del SITP.

En Bogotá hay polémica por recientes hechos de inseguridad en los que varias personas han fallecido en medio de intentos de hurto.

Finalmente, la Alcaldía aseguró que algunas cifras de delincuencia se han logrado reducir y que el Distrito trabaja para mejorar la percepción ciudadana en cuanto a ese indicador.