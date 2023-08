Las quejas de inseguridad y consumo de drogas en la ciclovía nocturna de Bogotá

Sin embargo, el ambiente estuvo marcado por las promociones de quienes aprovechan estas noches para hacerse unos pesitos de más con sus bocinas que anuncian todo tipo de productos gastronómicos.

Pero incluso los vendedores ambulantes reportaron pérdidas ante la poca asistencia.

“En esta oportunidad las ventas estuvieron malas, los ciclistas no vienen, nadie compra. El año pasado vendimos un millón de pesos y hoy llevo $150 mil. No me alcanza porque debo pagar el acarreo, la ayudante, los insumos y mi ganancia".

Otros tantos, como doña Mercedes Alfonso, se contagiaron de buena energía y de un buen plato de la tradicional pelanga.

“Vendo pelanga, que trae marrano, oreja, bofe y ‘jeta’. Yo vivo sola y esto es para pagarme mi arriendo y comprar la comida”.

Antes de la medianoche, la lluvia fue la encargada de despedir a los pocos jóvenes que seguían concentrados en puntos como el parque nacional.

Al final, Bogotá se ‘rajó’ en esta ciclovía nocturna.