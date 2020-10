Agregó el médico Bayona que también es una protesta en rechazo al proyecto de Ley 010 “que profundiza las falencias de todo el sistema de salud actual, pero que además olvida aún más a los trabajadores. Es también la manera como los ausentes protestan en contra del proyecto de Ley 010”.

Por su parte Cecilia Vargas, enfermera y vocera de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia y de la Asociación Colegial, dijo que la cifra de 165 muertes sale de la estadística que empezaron cuando ocurrió el primer deceso de un médico.

“Desde entonces, con los reportes de todas las agremiaciones se han venido elaborando las cifras, no entendemos por qué la diferencia pero debe ser porque el Instituto Nacional de Salud tiene un retraso de las cifras", indicó.

Señaló que entre las 165 víctimas mortales hay médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, nutricionistas, personal administrativo, conductores, de cocina, terapistas, instrumentadoras, estudiantes de medicina y de todos los grupos ocupacionales.

“Al día 18 de octubre se reporta que el 45.38 por ciento de los fallecidos corresponde a enfermeras y auxiliares que están en primera línea , en segunda instancia los médicos y luego personal administrativo; actualmente hay más de dos mil contaminados” , recalcó Cecilia Vargas.

Luz Mila Castro, auxiliar de enfermería, subrayó que más del 80 por ciento de los trabajadores del sistema de salud en Colombia está tercerizado y no está formalizado. “El gobierno no hace sino prometer pero no cumple", se quejó.

“Desafortunadamente somos el personal que tiene más contacto directo con el virus y somos los más vulnerados, pero no nos ofrecen lo mínimo, la formalización digna. Con el bono que ofrecieron a los trabajadores hubo discriminación porque no tuvieron en cuenta a todo el personal de algunas instituciones”, recalcó la auxiliar.