Levantan ciclovía temporal en la avenida Boyacá por bajo flujo de usuarios

El Distrito anunció que la ciclovía temporal por la avenida Boyacá fue levantada debido al bajo tránsito de bici usuarios mientras que en el carril mixto se presentan largas congestiones viales.

De acuerdo con lo informado por Claudia López, alcaldesa de Bogotá, la decisión se tomó luego de una evaluación al número de usuarios que se habían movilizado este martes por ese corredor vial. "Decidimos levantar por hoy la ciclovía temporal en la avenida Boyacá porque ha tenido bajo flujo de bicis vs alta congestión en los carriles mixtos. ¡El resto de las ciclovías temporales se mantiene!", informó López.

