Las críticas de Galán

El presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó las recientes declaraciones de la alcaldesa Claudia López, en las que indicó que algunos inmigrantes venezolanos 'nos están haciendo la vida cuadritos’, al referirse al asesinato de Oswaldo Muñoz en Transmilenio.

“Me parece que es muy peligroso promover de esa forma la xenofobia, me parece que sin lugar a dudas hay personas de diferentes nacionalidades que cometen delitos, pero no hay ninguna prueba estadística que muestre que los venezolanos son más proclives a cometer un delitos en Bogotá... liderazgo no es quitar un micrófono o regañar, sino comprometerse”, señaló Galán.

Más aquí: No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero unos nos hacen la vida cuadritos: Claudia López

Agregó que el discurso de la alcaldesa es el mismo que ha proferido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los inmigrantes latinoamericanos.

En cuanto a la situación de seguridad de la capital colombiana, Galán afirmó que las cifras han evidenciado mejoras frente al año anterior por cuenta del aislamiento obligatorio y destacó que hay localidades donde se ha evidencia un aumento preocupante en temas de homicidio y hurto, como es el caso de Usaquén y Puente Aranda.

Para el presidente del Concejo, el Distrito está fallando en varios frentes como por ejemplo en la coordinación con la Policía Nacional.

“En el mes de mayo la alcaldesa salió hacer una rueda de prensa a destacar la reducción significativa de muchos delitos en Bogotá en abril y marzo, pero luego cuando se evidenció un aumento en en junio y julio salió a echarle la culpa a la Policía”, dijo.

Concluyó que es necesario que la administración Distrital tenga una herramienta propia que le permita medir la situación de victimización y recomendó crear unos mecanismos más eficaces de apoyo a la persona que es víctima de hurto, para que sea más fácil el proceso de denuncia.