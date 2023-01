En una reconocida tienda de spa para mascotas, se registró un terrible hecho en el que una perrita, de raza Cocker spaniel, llamada 'Nala' resultó muerta porque supuestamente se estresó en el procedimiento estético.

De acuerdo a la denuncia ciudadana interpuesta por sus dueños, dejaron al animal en el lugar en horas de la mañana para el servicio de baño y uñas, sin embargo, sobre las 2:00 de la tarde Valentina Romero, propietaria del animal, recibió una llamada en la que le dieron la noticia del deceso.

Los dueños de Nala llegaron al spa llamado Oh La La Pets Spa en el barrio Bosque Popular, la localidad de Engativá donde luego de ver los videos de las cámaras de seguridad establecieron que la muerte de la perrita se dio por una asfixia.

Según relató Valentina en City Tv, la perrita de 2 años no presentaba ninguna patología y según lo que vieron fue negligencia del personal que la atendió, “miramos las cámaras y pudimos evidenciar que al pasarla a otra camilla mi perrita tenía una cuerda en el cuello y otra en su estómago, también tenía un bozal”.

Por esto, la afectada decidió denunciar este caso en redes sociales, donde explicó que, “cuando la Policía llega dice que vaya y le haga exámenes a mi perra, pero los de la peluquería me dijeron que no me iban a dar el dinero para los exámenes. Ellos incluso no tienen papeles para su funcionamiento y las autoridades nos dicen que no tienen sellos para ponerle”.

Lo más dramático del caso es que según la denuncia expuesta por el usuario @stephanias03 en Instagram, Oh La La Pets Spa funciona también en el barrio Villa Luz y en Castilla, donde sus colaboradores no cuentan con experiencia en el trato de mascotas.

Posterior a todo esto, los cuidadores de Nala deciden levarla a la Universidad Nacional de Colombia para que le realicen la respectiva necropsia y conocer qué le causó la muerte.

Por su parte, la peluquería publicó un post comentando cómo sucedieron las cosas, “se tornó agresiva y, por temas de seguridad, el personal procedió a colocarle un bozal. Luego continuó con episodios agresivos, alteración y posteriormente se desmayó”.

Hasta el momento no se conoce el resultado de la necropsia, por lo que no se ha establecido que fue lo que ocasionó la muerte de la canina.