Lluvia de críticas en el Concejo a patrullajes de la Policía Militar en Bogotá

Varios concejales de Bogotá mostraron su desacuerdo con la propuesta de la alcaldesa Claudia López, de sacar a la Policía Militar a patrullar algunas zona de la ciudad, para brindar más seguridad luego de los hechos de violencia que se han registrado en la capital del país.

“Es un enorme desacierto esta nueva decisión errática de la alcaldesa, que creo yo, lo único que busca es detener su estrepitosa caída en las encuestas, el problema de inseguridad en Bogotá está desbordado, y la alcaldesa prometió en campaña ser la jefa de la Policía”, aseveró el concejal Carlos Carrillo.

“Que la Policía Militar permita hacer patrullajes y acciones de desarme son funciones que no están contempladas para ese tipo de cuerpo, la Policía Militar no está hecha para hacer patrullajes ni acciones de desarme; razón por la cual no estamos de acuerdo con esta propuesta”, aseguró el cabildante Diego Cancino.

“A la alcaldesa se le olvida que la Policía Militar tiene funciones diferentes a la de la Policía Nacional, como cuerpo civil armado, nuestra preocupación es porque esta medida puede incrementar la violación a los Derechos Humanos y aunque no se plante una militarización sí es una militarización de la ciudad”, sostuvo por su parte la concejal Heidy Sánchez Barreto.

“Lo que la alcaldesa ha dicho es que no va a militarizar a la ciudad, pero le va a pedir al Gobierno Nacional que le preste la Policía Militar, esto no tiene sentido porque la Policía Militar es un cuerpo del Ejército y ponerla a patrullar Bogotá es militarizar la ciudad y es diferente a la Policía como cuerpo civil”, enfatizó la concejal Ana Teresa Bernal.

Según revelar0n las autoridades, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Usaquén y Mártires son las localidades que más presentan inseguridad en la capital del país, con homicidios y hurto a personas.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad dio a conocer los resultados de las acciones de las autoridades contra el delito en la capital, entre ellas:

-Entre enero y agosto de 2021 se han incautado 891 armas de fuego.

-Entre enero y agosto de 2021 se han incautado 124.727 armas blancas.

-Entre enero y agosto de 2021 se han incautado 1.158 armas de fogueo.

No obstante, en el año 2021 aumentaron los casos de homicidios, lesiones personales, hurto de automotores, motocicletas, celulares, bicicletas y a personas en general.