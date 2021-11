Lo que puede pasar con el POT si no se logra consenso en el Concejo de Bogotá

La votación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el Concejo de Bogotá parece complicarse cada vez más. Este martes, un nuevo impedimento frenó la votación debido a que Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de la ciudad, radicó ante la Fiscalía una denuncia penal contra el concejal Martín Rivera.

La demanda llega tras las recientes afirmaciones de Rivera, quien aseguró que el secretario de Gobierno le había "ofrecido puestos" con el fin de que votara a favor del proyecto de la Alcaldía de Bogotá. "Usted me ofreció que qué puestos quería tener en la oficina de la alcaldesa (...) Y aquí Jaime Flórez también me ofreció, entonces esto no es ningún show, a mí me duele secretario", dijo el concejal el pasado 9 de noviembre.

Entretanto, también se dio a conocer que la Fiscalía General abrió una investigación en contra de Luis Ernesto Gómez, con el fin de esclarecer si hubo dicha presión sobre los concejales para que votaran a favor del POT.