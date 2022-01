Los 28 de cada mes para los vecinos del Portal Américas

Dos jóvenes: uno de ellos entrega una diminuta bolsa, el otro le entrega dinero. Es un intercambio rápido, solo es un roce de manos. Lo hacen en una vía pública, en la parte externa de los conjuntos residenciales de la zona. Mientras esto sucede, un tercer joven, en bicicleta grita lo siguiente: ‘pilas, pilas, ahí viene la patrulla’. Luego cada uno toma un rumbo distinto.

La escena la presencié en los alrededores del Portal Las Américas. Los vecinos indican que es una escena que se ha vuelto recurrente y como consecuencia de los frecuentes hechos vandálicos registrados allí.

“Eso antes sí se veía en esta zona, pero ahora se ve con más frecuencia, es como si fuera el pan de cada día. Usted puede caminar y encuentra cientos de vendedores de esas sustancias y se la ofrecen a usted como cualquier producto, comentó un ciudadano.

El 28 de cada mes, es un día de inquietud para los vecinos del Portal Las Américas, cada 28 hay una nueva jornada de disturbios.

“Ya uno cuando es 28 se prepara, porque son todos los 28 que hay dificultades y enfrentamientos por acá. Ellos empiezan a eso de las 8:00 de la noche, este 28 estuvieron hasta las 2 de la mañana y eso eran gases, piedras, aturdidoras, es demasiado fuerte lo que vivimos. Hay casas que terminan con las tejas o ventanales rotos, sin contar todo el gas lacrimógeno que entra a nuestras casas”, manifestaron vecinos.

La tensión que produce cada sonido de bomba aturdidora, cada gas lacrimógeno o elemento incendiario, el estruendo de las piedras al caer sobre el pavimento, o al romper vidrios, los daños a diferentes infraestructuras, los gritos, las injurias, han hecho que ciudadanos hayan decidido poner en venta sus casas y alejarse de un sector en el que han vivido por más de 25 años.

“Cuando nosotros llegamos acá, esto era despoblado; nosotros somos los pioneros aquí, llevamos 25 años viviendo por estos lados, y aquí se vivía muy bien, todo era muy tranquilo, y bonito, pero ya no lo es. Todo ha cambiado”, relató una vecina.

Muchas casas están en venta, pero es poca la plata que ofrecen por ellas.

“Nuestra casa está avaluada en 130 millones o 150 millones, pero nos ofrecieron 50 millones de pesos. Eso fue todo. Y nos dijeron que la casa ya no valía nada por causa de este sector. Nos dijeron que es una grosería vivir acá, y yo estoy de acuerdo”, indicó una mujer.

Ya hay vecinos del Portal Las Américas que se han ido. En algunas casas de los conjuntos residenciales se ven los letreros de ‘Se vende’, en otras casas no se ve nada, sus dueños decidieron alejarse de la tormenta emocional, física y económica que les causan los disturbios.

“Es que nadie quiere nada por aquí, en esta cuadra no quieren comprar casa, esto es horrible, aunque usted no lo crea, hay que vivirlo para saber. Un día, yo venía a ponerle algo a la puerta para asegurarla por causa de los disturbios, y todos los vidrios me cayeron en el cuerpo; para entender lo que sucede, hay que vivirlo”.

En los alrededores de la parte externa del Portal Las Américas hay bulla, y a pesar de esto, vendedores, residentes, transeúntes, hablan en tono bajo. Miran a los lados, conocen de casos de personas que han resultado amenazadas solo por quejarse de la situación que allí se vive.

“Nadie puede decir nada porque es amenazado, entonces mucha gente evita hacer algún comentario”, coincidieron al decir.

Llega un nuevo 28, y el que vende las arepas se pone las manos en la cabeza; quien maneja el bicitaxi, sabe que tendrá llantas espichadas.

“Yo trabajo en un bicitaxi, y hasta tres pinchadas he tenido en un solo día al estar rebuscándome la comida. Y es que las llantas se pinchan por todos los vidrios que dejan en el piso”, comentó un trabajador.

Llega un nuevo 28 y los niños no saldrán a los patios, ya en la noche, los adultos mojarán los trapos para ponerlos en rendijas y así anticiparse a los gases. Otros, no contarán con transporte público.

“Es bastante complicado para el transporte, para ir a trabajar; los semáforos, los paraderos son destruidos, es difícil la situación”.

Llega un nuevo 28 y se anuncia la militarización en los alrededores del Portal Las Américas, el gobierno la propone, la alcaldía de Bogotá, la rechaza.

“Estoy totalmente de acuerdo con el gobierno nacional, porque vivir acá se convirtió en un infierno”, precisaron algunos ciudadanos.

Llega un nuevo 28, y cada 28 en los alrededores del Portal Las Américas se vive de manera distinta.