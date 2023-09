Los barrios de Bogotá que tendrán cortes de agua esta semana

Para la semana del 4 al 8 de septiembre, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en su página oficial anunció a los capitalinos los cortes de agua que realizará debido a las obras de mantenimiento y reparación en varios puntos de la ciudad.

Cabe resaltar que todos estos cortes, según la empresa (EAAB), tienen como objetivo garantizar el óptimo funcionamiento en la distribución del servicio, buscando minimizar afectaciones por daños en las tuberías.

A continuación, los días, horarios y zonas dónde se realizarán dichos cortes de agua:

Lunes 4 de septiembre

Engativá: San Joaquín y Bosque Popular A partir de 9:00 a.m. Por 24 horas

Martes 5 de septiembre

Suba: Niza Norte A partir de 9:00 a.m. Por 24 horas

Usaquén: Barrancas, Barrancas Norte, Rincón del Chicó, Santa Bibiana, San Patricio y Molinos Norte A partir de 10:00 a.m. y por 24 horas

Santa Fe: San Diego. A partir de 9:00 a.m. Por 24 horas

Engativá: Salitre El Greco. A partir de 9:00 a.m. Por 24 horas

Fontibón: Montevideo. A partir de 07:00 a.m. Por 24 horas

Ciudad Bolívar: Central de Mezclas, México, Meissen, Ronda, Lucero del Sur, La Alameda, Quintas del Sur, Central de Mezclas. A partir de 10:00 a.m. Por 24 horas



Miércoles 6 de septiembre

Usaquén: Caobos Salazar, Acacias. A partir de 10:00 a.m. Por 24 horas

Suba: Casa Blanca, Suba Cerros. A partir de 10:00 a.m. Por 24 horas

Chapinero: Marly. A partir de 9:00 a.m. Por 24 horas

Engativá: Álamos. A partir de 9:00 a.m. Por 24 horas

Fontibón: Belén, Villa Carmenza, Capellanía, Modelia, Granjas de Techo, Ciudad Salitre, Terminal de Transportes. A partir de 8:00 a.m. Por 24 horas

Puente Aranda: Comuneros. A partir de 8:00 a.m. Por 28 horas Kennedy: Hipotecho Sur, La Igualdad, Lusitania. A partir de 7:00 a.m. Por 28 horas

Tunjuelito: Venecia Occidental, Venecia, Fátima, San Vicente Ferrer. A partir de 10:00 a.m. Por 24 horas

Jueves 7 de septiembre

Usaquén: Cedros Salazar, Santa Cecilia Puente Norte, Bosque de Pinos, Santa Cecilia Norte Rural y parte de Barrancas Oriental, Santa Barbara Central, Santa Barbara Occidental A partir de 10:00 a.m. Por 24 horas

Teusaquillo: San Luis, Panamericano. A partir de 9:00 a.m. Por 24 horas

Antonio Nariño: Santander, La Fragua. A partir de 10:00 a.m. Por 24 horas

Ciudad Bolívar: Quiba, Estrella del Sur, Quintas del Sur, Lucero del Sur, Casa de Teja. A partir de 10:00 a.m. Por 24 horas

San Cristóbal: Calvo Sur y Nariño Sur (Incluye el Hospital La Samaritana), Tanque Alpes 1, Tanque El Quindío, Tanque Juan Rey, Tanque Londres, Altos de Zipa, Altos del Zuque, Quindío, La Arboleda Rural, Chiguaza Rural, Ciudad Londres, Ciudad Londres Rural, Moralba, Chiguaza Urbano, Las Gaviotas, San Rafael Usme, Arboleda Santa Teresita, Juan Rey (La Paz), Yomasa, Juan Rey Sur, La Cabaña, Doña Liliana, Liliana, Bolonia I, La Esperanza Sur I, El Bosque Central, Tibaque Sur, Tocaimita Oriental, Villa Diana. A partir de 10:00 a.m. Por 24 horas

Viernes 8 de septiembre

Ciudad Bolívar: Tanques Volador, Tanque Quiba, Tanque Alpes 2, Compartir, Sumapaz, Juan Pablo II, Estrella del Sur, Quiba, Quiba I, Ciudad Bolívar Rural III, Paraíso Quiba, Nueva Esperanza, El Mirador II, Bella Flor, Bella Flor Sur, La Torre, San Rafael, Villa Gloria, Villas del Diamante, Brisas del Volador, Los Alpes Sur, Cordillera del Sur, El Mochuelo Urbano, Arabia 1, El Tesoro, El Mochuelo Norte, Cedritos del Sur. A partir de 10:00 a.m. Por 24 horas

Finalmente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, para garantizar el suministro de agua en las zonas de intervención, contará con el servicio de camiones cisterna, dando prioridad a los hospitales. Los ciudadanos interesados podrán solicitar este servicio marcando al 116